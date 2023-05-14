Kocaeli'de ilçe belediye başkanları oyunu kullandı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım, kızı Zehra Yıldırım ve annesi Nermin Yıldırım ile oyunu kullanmak üzere Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu'na geldi.

Oyunu kullanan Yıldırım, centilmence bir seçim yarışı olduğunu belirterek, "Adaylar ve liderler, vatandaşımızdan oy istediler. Bizler de Karamürsel'imizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve adaylarımız için sahalardaydık." ifadelerini kullandı.

-Darıca

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da oyunu Emek Mahallesi'nde bulunan Halide Edip İlkokulu'nda kullandı.

Çıkışta açıklamada bulunan Bıyık, demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye yüzyılında inşallah, ülkemiz daha güzel yarınlara yürüyecek." dedi.

Bıyık, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.