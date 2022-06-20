Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1) - Haberler

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Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1)

Demirören Haber Ajansı - Erol Polat - Güncel
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Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (1)

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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