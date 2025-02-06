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Kocaeli'de İki Trafik Kazasında 3 Yaralı

Kocaeli'de İki Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. Kazalarda iki otomobil çarpışırken, bir diğer zincirleme kazada ise bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 16 AKF 335 plakalı kamyonet D-100 kara yolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden S.K'nin kullandığı 34 MAB 057 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın olduğu bölgenin karşı şeridinde de R.T'nin kullandığı 34 LL 1313 plakalı tur otobüsü, E.U. yönetimindeki 41 ANN 008 plakalı tır ve G.K. idaresindeki 34 CKC 481 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada otomobildeki yolcu C.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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