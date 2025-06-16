Kocaeli'de İki Otomobilin Karıştığı Kazada 6 Yaralı

Kocaeli'de İki Otomobilin Karıştığı Kazada 6 Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

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2) KOCAELİ'DE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA; 1'İ ÇOCUK 6 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ketenciler Mahallesi Akmeşe yolunda meydana geldi. Ketenciler istikametine ilerleyen C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 otomobil ile aynı istikamete ilerleyen F.A. yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada 2 araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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