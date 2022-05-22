Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Y.G. idaresindeki 34 FP 7683 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 SER 670 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücü Y.G, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, çarpışma anında plakası düşen, kaza yerini terk eden diğer aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Otomobil, Kocaeli, Bağdat, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title