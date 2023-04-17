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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabaş Mahallesi'ndeki bir otoparktan Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ne çıkan Ömür D. idaresindeki 41 F 9571 plakalı otomobil, Aslan A'nın kullandığı 60 ADJ 893 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ömür D. ile aynı araçtaki Kenan C. Sultan D. ve Ecrin D. ile diğer otomobilin sürücüsünün oğlu T.A. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan ve araç konvoyu oluşan caddede ulaşım, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

İtfaiye Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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