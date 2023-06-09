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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri ve Bahardere Caddesi'nin kesiştiği kavşakta S.Ç. idaresindeki 41 HB 480 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 34 BZ 7249 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürücü R.K. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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