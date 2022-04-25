Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmanyılmaz Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikameti Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde, Ramazan Yüksel idaresindeki 38 YT 042 plakalı otomobil ile Yakup Uysal idaresindeki 38 VV 337 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hatice Uysal, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

İstanbul, Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title