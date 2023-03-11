Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi'nde, İ.U. idaresindeki 35 HD 152 plakalı otomobil ile B.A.nin kullandığı 34 EKZ 295 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.U. hastaneye kaldırıldı.
Sürücü B.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel