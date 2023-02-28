Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2402 Sokak'ta F.Ç. idaresindeki 41 AIC 449 otomobille, S.C. idaresindeki 34 CJF 349 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen 41 AIC 449 plakalı otomobil, kaldırımda durabildi. Kazada yaralanan S.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.