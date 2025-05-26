Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli) -KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. H.V. idaresindeki 34 CMT 282 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DLE 474 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, H.V.'nin kullandığı otomobildeki 5 kişiden 4'ü, diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü H.V., ifadesinin ardından serbest kalırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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