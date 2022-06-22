Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Gölcük yönünde giden Gökhan D. idaresindeki 41 FV 866 plakalı otomobil, Sanayi Işıklar mevkisinde, Zeynep Y. yönetimindeki 41 AGD 129 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobiller, yolun kenarındaki sinyalizasyon kutularına çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Zeynep Y. ve otomobildeki Zeynep E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ömer Türkçakal Bulvarı'nda trafik ışıklarının arızalanması sonucu ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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