Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sarısöğütler Mahallesi'nde seyreden Musa T. idaresindeki 41 UZ 875 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta, Mehmet B'nin kullandığı 34 ZG 0353 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Mehmet B. ile aracındaki A.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel