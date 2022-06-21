Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 işçi yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde R.C. idaresindeki 34 LIF 944 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden tırın dorsesine çarptı. İşçileri taşıyan minibüs, daha sonra içinde işçilerin bulunduğu 34 LKR 056 plakalı başka minibüse çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet hastanesine kaldırıldı. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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