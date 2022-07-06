Kocaeli'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Bağlarbaşı Mahallesi Kenar Sokak ile Dumanbey Sokak kesişiminde G.Ç. idaresindeki 41 TY 707 plakalı hafif ticari araç ile B.K'nin kullandığı 34 GIF 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yol kenarında bahçe duvarına çarparak duran araçta sürücü G.Ç'nin yanında bulunan D.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Esmer Geçal - Güncel Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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