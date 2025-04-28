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Kocaeli'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kocaeli'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 5 kişi yaralandı. Olayda bir kişi pompalı tüfekten vurulurken, diğerleri bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki boş bir alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada aynı grupta yer alan H.Y. pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olurken T.C. ise bıçaklanarak, karşı gurupta da İ.E., A.E. ve M.E. sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Y. ve T.C. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İ.E., A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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