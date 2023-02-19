Kocaeli'de iki grup arasında çıkan otopark kavgasında 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında otopark yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında otopark yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı. Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde evin önüne araç park etme meselesinden iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

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