Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında "yan bakma" yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında "yan bakma" yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde, iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C.C. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla, R.D. de tabancayla ayağından yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.C.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.