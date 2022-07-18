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Son dakika haberleri: İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. ve Ş.K, bıçakla M.B'yi (18) sağ bacağından yaraladı. Olayda M.A. (19) ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.B. ile Ş.K, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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