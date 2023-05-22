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Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319. Sokak'ta bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, O.K.G. (24) bıçakla göğüs ve karın bölgesinde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Tatlıkuyu Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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