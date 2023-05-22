Kocaeli'de iki grubun bıçaklı kavgasında 4 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, 1'i Suriye uyruklu 4 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu grupla, Türk vatandaşlarının olduğu grup arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Hakan İ. (16), Ömer P. (17), Umut A.(15) ile Suriye uyruklu Baahattin A. (16) çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçaklanıp yaralanan 1'i Suriye uyruklu 4 kişi kaldırıldıkları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili gözaltına aldığı Suriye uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.