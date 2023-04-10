Kocaeli'de iki ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, spor salonu ve apartmanda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, spor salonu ve apartmanda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Paşa Mahallesi 763. Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2. katında ve Yenikent Mahallesi 2748. Sokak'taki Y.E'ye ait spor salonunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangınları kısa sürede söndürdü.
Yangınlarda apartman dairesinde ve spor salonunda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel