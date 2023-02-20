Kocaeli'de iki ayrı evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kocaeli'de iki ayrı evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de iki ayrı evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde 2 ayrı evden 464 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı L.U, belirlenen adreste gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çalınan ziynet eşyalarının bir bölümü bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

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