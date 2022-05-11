Kocaeli'de iki araçta 2,8 milyon makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de iki araçta 2,8 milyon makaron ele geçirildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de iki araçta 2,8 milyon makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki araçta 2 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki araçta 2 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası'nda 2 araçta yapılan aramada, 2 milyon 800 bin dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Dilovası, Kocaeli, Sigara, Güncel, Haberler

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