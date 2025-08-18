Kocaeli'de İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) içme suyu yatırımlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSU, içme suyu kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024'te 50 metreküpten 5 bin metreküpe kadar depolama alanına sahip 38 içme suyu deposu inşa edildi.

2025'te devam eden çalışmalarda, Körfez ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 5 bin metreküplük yeni içme suyu deposu ve terfi merkezi inşa edildi.

Aynı bölgede hizmet verecek 5 bin ve 3 bin metreküplük içme suyu depolarının inşaatı ise devam ediyor.

İSU, "dirençli şehir ve sürdürülebilir su yönetimi" vizyonuyla içme suyu yatırımlarını sürdürecek.

Darıca'da "Mahallemde Şenlik Var" etkinlikleri düzenlenecek

Darıca Belediyesince ilçe genelinde çocuklar için "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Salı günü saat 18.30'da Sırasöğütler Mahallesi'nde başlayacak programda çocuk tiyatrosu, ibiş gösterisi, akrobasi şov, illüzyon, jonglör ve kukla gösterileri sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her yıl olduğu gibi bu sene de çocuklara yönelik bir program hazırladıklarını ifade etti.

Bıyık, vatandaşların yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için mahallelere konuk olacaklarını belirterek, "Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.