Kocaeli'de Hurda Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Hurda Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan hurda sahasında çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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