Kocaeli'de Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. adlı hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yı (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel