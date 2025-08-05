Kocaeli'de Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. adlı hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A'yı (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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