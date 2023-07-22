Kocaeli'de hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar çıktı

Kavurucu çöl sıcağında vatandaşlar gölgelik alanlara, çocuklar ise süs havuzuna koştu

Kocaeli'de hissedilen sıcaklık 39 dereceyi buldu

KOCAELİ - Türkiye'de kavurucu çöl sıcaklığı hakim olurken Kocaeli'de hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar ölçüldü. Vatandaşlar gölgelik alanlarda, çocuklar ise süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Türkiye'de son günlerde sıcak hava dalgasının etkisini sürdürüyor. Hafta sonunun gelmesiyle sıcaklar kavurucu çöl sıcağına ulaştı. Kocaeli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlara, çocuklar ise süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Kocaeli'de termometreler 36 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise 39 derece oldu. Bazı vatandaşlar, kavuşucu sıcaklıkta hayvanları da unutmayarak kaplara su doldurdu. Havaların çok sıcak olduğunu söyleyen Arda Şaşı, "Havalar çok sıcak. Sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum, bol bol su içiyorum, denize veya havuza gidiyorum. Zamanımı bu şekilde geçirmeye çalışıyorum" dedi.

"Yeni duş almama rağmen sırılsıklam oldum"

Sıcaktan bunalan Ali Cengiz, "Havalar çok sıcak, evde bile duramıyoruz. Gölgelik alanlar bulup oturmaya çalışıyoruz. Serin meşrubatlarla sıcaklığı bastırmaya çalışıyoruz. Yüzyılın sıcakları diyorlar, eğer daha da sıcak olursa işimiz yaş. Tatil planlarımız var, İzmit böyleyse Antalya nasıldır bilemiyorum" diye konuştu.

Mehmet isimli vatandaş ise "Havalar çok sıcak, inanılır gibi değil. Yeni duş almama rağmen sırılsıklam oldum. Rahatlamak için gölge bir yere geldik ama olmuyor. 45 derece gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.