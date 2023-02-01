Kocaeli'de hırsızlıktan 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı Güncel Haberler Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Kocaeli'de hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 26 Ocak'ta Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde marketlerden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, tespit ettikleri şüpheli C.Y'yi, düzenledikleri operasyonla İzmit ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin 6 farklı hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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