Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İzmit ilçesinde 22 Ocak-10 Nisan tarihlerinde 7 iş yerinden hırsızlık olaylarında yaklaşık 300 bin lira değerinde telefon ve saat çalınması ile bisiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığını tespit ettiği şüpheli M.G.B'yi İstanbul Başakşehir'de düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

İstanbul, Kocaeli, Polis, Ocak, Güncel, Haberler

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