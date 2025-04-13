Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan A.S.J. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. 49 bin lira değerinde ürün çalan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden 49 bin lira değerinde ürün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.S.J. ve 18 yaşın altındaki A.B.S.J'yi İzmit'te düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.S.J. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel