Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçedeki bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli F.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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