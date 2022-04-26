Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan'da Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.C.D. ve Ö.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.