Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (AA) - İzmit ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan'da Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelileri M.C.D. ve Ö.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Nisan, Güncel, Haberler

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