Kocaeli'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kocaeli'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde farklı tarihlerde evlerden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu evlerden 730 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı tespit edilen E.Z. ve K.K., Çayırova ilçesinde gözaltında alındı.

Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan her iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.