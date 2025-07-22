Kocaeli'de Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., Çayırova'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi (45) Çayırova'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel