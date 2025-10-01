Haberler

Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çalınan malzemelerin değeri 860 bin lira olarak belirlendi.

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde dört evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos–8 Eylül tarihlerinde Çayırova'da 2 ve Gölcük'te 2 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen D.K, S.K, N.A, H.K, M.K. ve D.Y, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda ayrıca Kocaeli'de 21 yıl 4 ay, İstanbul'da ise 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler E.K. ve A.A. da gözaltına alındı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 hırsızlık şüphelisinden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk isme kesildi
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.