Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde dört evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos–8 Eylül tarihlerinde Çayırova'da 2 ve Gölcük'te 2 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen D.K, S.K, N.A, H.K, M.K. ve D.Y, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda ayrıca Kocaeli'de 21 yıl 4 ay, İstanbul'da ise 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüler E.K. ve A.A. da gözaltına alındı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 hırsızlık şüphelisinden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.