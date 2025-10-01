Haberler

Kocaeli'de Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 860 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde 4 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayında 6 şüpheli yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde 4 evden 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde Çayırova'da 2 ve Gölcük'te 2 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen D.K., S.K., N.A., H.K., M.K. ve D.Y., Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden S.K., D.K. ve N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.