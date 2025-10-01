Kocaeli'de Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 860 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

KOCAELİ'nin Çayırova ve Gölcük ilçelerinde 4 evden 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde Çayırova'da 2 ve Gölcük'te 2 evden toplam 860 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen D.K., S.K., N.A., H.K., M.K. ve D.Y., Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden S.K., D.K. ve N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,