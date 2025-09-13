Haberler

Kocaeli'de Hemşire ve Kardeşi Cinayete Kurban Gitti

Kocaeli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen hemşire İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç'in cenazeleri, Sapanca'da toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları ve Sakarya Baro Başkanı katıldı.

Kocaeli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen hemşire ve kardeşinin cenazeleri, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'de hastane morgundan alınan İpek ve Abdullah Barış Genç'in cenazeleri, Sapanca Yeni Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde iki kardeşin yakınları, taziyeleri kabul etti.

Abla ve kardeşin cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Ataevler Mahallesi Yaz Sokak'ta dün akşam saatlerinde Erhan D. (37), kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek G. (32) ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sonucu Erhan D, tabancayla İpek ve Abdullah Barış Genç'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurmuştu.

Ağır yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
