Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ilçesinde çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan S.E. (45) ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.E. (36) yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.