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Halk otobüsündeki yangını itfaiye söndürdü

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duraktan yolcu aldıktan sonra hareket halindeyken motor kısmı alev alan halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duraktan yolcu aldıktan sonra hareket halindeyken motor kısmı alev alan halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde Çınarlı durağından yolcu alan 41 J 0014 plakalı İzmit-Yenikent hattı minibüsünün sürücüsü Muhammet Özcan, seyir halindeki aracın motor kısmından yoğun duman çıktığını fark etti.

Minibüsü durdurarak yolcuları indiren sürücü, alevlere yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Yangın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

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