Kocaeli'de Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

S.Y'nin kullandığı 41 J 4035 plakalı halk otobüsü, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar feribot yolu kesişiminde Z.Y. idaresindeki 34 COV 037 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Z.Y. ile yanında bulunan bir kadın, sağlık ekiplerince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halk otobüsünde hafif yaralanan 2 yolcu da ambulansta tedavi edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.