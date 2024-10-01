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Kocaeli'de Halk Otobüsü Cip ile Çarpıştı: Bir Yaralı

Kocaeli'de Halk Otobüsü Cip ile Çarpıştı: Bir Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir halk otobüsünün çarptığı cipin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolu üzerindeki kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı cipin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde A.E. idaresindeki 41 HO 4913 plakalı halk otobüsü, U.Ç. yönetimindeki 34 F 4884 plakalı cipe çarptı.

Kazada kontrolden çıkan cip, bariyere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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