Kocaeli'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel'de polis ekipleri, kasten adam öldürme ve basit yaralama suçlarından 13 yıl 12 ay 28 gün hapis cezası bulunan A.K.'yi yakaladı. Hükümlü, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 13 yıl 12 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K'nin (29) Karamürsel ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usulsüzlükler tespit ediliyor! SGK, binlerce emekliye maaş kesintisi bildirimi yapacak

SGK harekete geçti! Binlerce emeklinin maaşı tehlikede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.