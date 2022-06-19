Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 39 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "tutuklu veya hükümlünün kaçması, kasten yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından toplam 39 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.K. (49), Gebze ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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