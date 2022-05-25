Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Kocaeli'de hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.K'nin (52) Başiskele ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan E.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.