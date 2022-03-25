Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.B'nin Kartepe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

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