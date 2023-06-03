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Kocaeli'de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Tavşanlı Mahallesi Ballıkayalar mevkisinde F.K. idaresindeki 41 AAK 186 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Atatürk Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinin girişinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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