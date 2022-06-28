Kocaeli'de hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
Kocaeli'de hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kirazpınar Mahallesi Yenibağdat Caddesi'nde Samet K. idaresindeki 41 TM 288 plakalı motosiklet, yolun sağında park halindeki 34 BD 4070 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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