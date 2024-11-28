Üye Girişi
Haberler
Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

 Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer

Putin, elindeki en güçlü silahla tehdit etti: Toz olursunuz

 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız

Konuşulanla söylediği rakam arasında dağlar kadar fark var

Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı

Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yara alan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı.

Kirazpınar Mahallesi mevkisindeki taş ocakları hafriyat döküm alanında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışan bazı tırlar ve işçiler, zeminle yaklaşık 30 metre aşağı kaydı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi Ş.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

Kaymanın yaşandığı bölgenin yan tarafından yol açan ekipler, çalışanları ve çeki halatlarına bağladıkları tırları iş makineleriyle güvenli alana taşıdı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
img

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

Arda'nın yaptığını görünce kendinden geçti, sesi yayına yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 28-29 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Kasım Torbalı, Ödemiş, Narlıdere su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 28-29 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bergen'in mezarı neden kafeste, kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Bergen öldü mü, yaşıyor mu? Bergen nasıl öldü? Bergen ne zaman, neden öldü? Bergen kimdir? Bergen Bergen gerçek hayat hikayesi nedir? Halis Serbest öldü mü, yaşıyor mu? Halis Serbest hapiste mi? Bergen filmi nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.