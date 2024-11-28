Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yara alan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi mevkisindeki taş ocakları hafriyat döküm alanında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışan bazı tırlar ve işçiler, zeminle yaklaşık 30 metre aşağı kaydı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi Ş.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.
Kaymanın yaşandığı bölgenin yan tarafından yol açan ekipler, çalışanları ve çeki halatlarına bağladıkları tırları iş makineleriyle güvenli alana taşıdı.