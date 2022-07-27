Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Rahmi Dibek Caddesi istikametinde seyreden S.K. yönetimindeki 34 BFU 495 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 YP 028 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Tragger Kocaeli Güncel Haberler

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